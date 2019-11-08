08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

Google, kullanıcılarını uyarmaya devam ediyor. Akıllı telefon kullananları tehlikeli uygulamalardan uzak tutmak isteyen Google, tüm detayları açıkladı. Tehlikeli programların adeta bir baş belası olduğunu ifade eden Google, söz konusu akıllı telefon uygulamalarının silinmemesi durumunda kullanıcıların tehlike altında kalacağını açıkladı. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:46
  • 1
  • 35
Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

Google, kullanıcılarını uyarmaya devam ediyor. Akıllı telefon kullananları tehlikeli uygulamalardan uzak tutmak isteyen Google, tüm detayları açıkladı. Tehlikeli programların adeta bir baş belası olduğunu ifade eden Google, söz konusu akıllı telefon uygulamalarının silinmemesi durumunda kullanıcıların tehlike altında kalacağını açıkladı. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde.

  • 2
  • 35
Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

  • 3
  • 35
Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

  • 4
  • 35
Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

  • 5
  • 35
Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.