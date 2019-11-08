Google akıllı telefon sahiplerini uyardı! O programları silin

Google, kullanıcılarını uyarmaya devam ediyor. Akıllı telefon kullananları tehlikeli uygulamalardan uzak tutmak isteyen Google, tüm detayları açıkladı. Tehlikeli programların adeta bir baş belası olduğunu ifade eden Google, söz konusu akıllı telefon uygulamalarının silinmemesi durumunda kullanıcıların tehlike altında kalacağını açıkladı. Peki Google'ın uyardığı ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar neler? Detaylar haberimizde.