Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Fornite 2. bölüm özellikleri nelerdir? Fornite 2. bölüm heyecanı Epic Games tarafından yapılan duyuruyla başladı. 10 sezonluk maceradan sonra 11. sezon beklenirken Epic Games herkesi şaşırtan bir hamle yapmıştı. Geçtiğimiz gün oyunda herkesi yutan bir kara delik oluşmuş ve iki gün boyunca oyunu açan kullanıcılar bu kara delikle karşılaşmıştı. Oyuncuları heyecanlandıran haber bugün geldi. Fornite 2. bölüm bugün itibariyle başladı. Peki, Fornite 2. bölüm özellikleri nelerdir? İşte, Fornite 2. bölüm güncellemesiyle gelenler!