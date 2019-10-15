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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?
Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan Fornite 2. Bölüm erişime açıldı. Yıllardır büyük heyecan yaratan Fornite oyununun 11. sezonu beklenirken, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikle kara delik bütün evreni yutmuş ve oyuncular günlerdir kara delikle karşılaşmıştı. Fornite bugün yaptığı duyuru ile 2. bölümü başlattığını duyurdu. Fornite 2. bölüm özellikleri nelerdir? Fornite 2. bölüm güncellemesinde evrene yepyeni özellikler katılıyor. İşte, Fornite yeni evreni hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:58
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