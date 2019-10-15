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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan Fornite 2. Bölüm erişime açıldı. Yıllardır büyük heyecan yaratan Fornite oyununun 11. sezonu beklenirken, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikle kara delik bütün evreni yutmuş ve oyuncular günlerdir kara delikle karşılaşmıştı. Fornite bugün yaptığı duyuru ile 2. bölümü başlattığını duyurdu. Fornite 2. bölüm özellikleri nelerdir? Fornite 2. bölüm güncellemesinde evrene yepyeni özellikler katılıyor. İşte, Fornite yeni evreni hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:58
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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Fornite 2. bölüm özellikleri nelerdir? Fornite 2. bölüm heyecanı Epic Games tarafından yapılan duyuruyla başladı. 10 sezonluk maceradan sonra 11. sezon beklenirken Epic Games herkesi şaşırtan bir hamle yapmıştı. Geçtiğimiz gün oyunda herkesi yutan bir kara delik oluşmuş ve iki gün boyunca oyunu açan kullanıcılar bu kara delikle karşılaşmıştı. Oyuncuları heyecanlandıran haber bugün geldi. Fornite 2. bölüm bugün itibariyle başladı. Peki, Fornite 2. bölüm özellikleri nelerdir? İşte, Fornite 2. bölüm güncellemesiyle gelenler!

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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Oyunda yeni bir sayfayı açan bu büyük güncelleme, oyuncuları yepyeni bir haritaya taşıyor. Yepyeni kıyafetler ve oyun mekaniğine eklenen yeni özellikler de güncellemenin parçaları arasında bulunuyor.

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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Fortnite'ın yeni haritası, selefine kıyasla biraz daha dağlık görünüyor. Adada toplam 13 yeni bölge bulunuyor.

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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Adanın ortasından oyuncuların yüzmek, balık tutmak veya sürat tekneleriyle hareket etmek için kullanabilecekleri bir su kanalı da yer alıyor. Sürat teknesinin de Fortnite'ın yeni ulaşım araçlarından biri olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Fortnite 2. Bölüm heyecanı başladı! Fornite 2. Bölüm özellikleri nelerdir?

Görevler Fortnite'ın birinci bölümünün sonlarında biraz değiştirilmişti. İkinci bölümle birlikte bu değişim biraz daha kuvvetlendiriliyor.