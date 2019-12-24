Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Geçtiğimiz yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini çaldıran Facebook ile CEO'su Mark Zuckerberg zor günler yaşatmıştı. Öyle ki Mark Zuckerberg, bu konuyla ilgili olarak ABD Senatosunda ifade vermişti. Facebook'un ismi şimdi başka bir skandalla daha gündeme geldi. 267 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgilerin tehlikede olduğu belirtildi.