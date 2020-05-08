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En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

Dünya corona virüsle mücadele ederken, ekonomik olarak büyük zarar gördü. Akıllı telefon piyasası, virüsten etkilenen sektörlerden biri oldu. İngiliz bir firma 2020'de en çok satan telefonların listesini yayınladı. Listede birinci sırayı sürpriz bir model aldı. Peki en çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:49
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En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

Corona virüs salgını ile düşüş trendine giren akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu. İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys 2020'nin ilk 3 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkları.

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En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

10- iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.

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En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

9- Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9'uncu sırada yer aldı.

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En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

8- Samsung Galaxy A01: Cihaz 2020'nin ilk 3 ayında 4 milyon adet sattı.

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En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

7- Samsung Galaxy A20s: Listeye 7'nci sıradan giriş yapan Samsung'un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.