En çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması

Dünya corona virüsle mücadele ederken, ekonomik olarak büyük zarar gördü. Akıllı telefon piyasası, virüsten etkilenen sektörlerden biri oldu. İngiliz bir firma 2020'de en çok satan telefonların listesini yayınladı. Listede birinci sırayı sürpriz bir model aldı. Peki en çok satan telefon markaları 2020 hangileri? İşte en çok satan telefon markaları sıralaması...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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