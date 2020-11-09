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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor... Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir kişi kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı. Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:41
Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.
Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.
Bu şekilde...
Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!