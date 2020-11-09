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Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir kişi kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı. Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:41
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Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

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Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Bu şekilde...

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Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!