Dünyanın en çılgın buluşu! İçeriye kimse giremiyor...

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir kişi kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı. Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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