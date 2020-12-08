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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dudak uçuklatan fiyat! Yeni AirPods tanıtıldı | İşte Apple AirPods Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri... Dudak uçuklatan fiyat! Yeni AirPods tanıtıldı | İşte Apple AirPods Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri... Dünya devi Apple'ın üretip piyasaya sürdüğü teknoloji aletleri ülkemizde oldukça rağbet görüyor. Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods Max'ın iPhone 12 ile birlikte ekim ayında tanıtılması bekleniyordu ki sürpriz bir gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Olup biten tartışma konusu olmuşken Apple, AirPods Max'ı resmen tanıttı. Peki, Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods Max'ın özellikleri neler? Apple AirPods Max'ın Türkiye fiyatı ne kadar olacak? AirPods Max ne zaman satışa çıkacak? İşte Apple'ın yeni nesil kulaklığı ile ilgili bilinmesi gerekenler ve tüm detaylar... Giriş Tarihi: 08.12.2020 23:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 23:15
Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods Max milyonlar tarafından ilgiyle bekleniyordu. Apple piyasaya sunacağı AirPods Max'i resmen tanıttı. İşte Apple'ın son nesil kulaklığı AirPods Max'in özellikleri ve Türkiye fiyatı...
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AirPods Max'in öne çıkan özellikleri arasında ise aktif gürültü engelleme, adaptif ekolayzır, dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş bulunuyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, AirPods Max'te kulak içi AirPods modellerine kıyasla çok daha iyi bir ses deneyimi vadediyor. Şirket, kendi tasarımı 40 mm dinamik sürücülere sahip olduğunu söylediği AirPods Max için "Derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymaya hazır olun." ifadelerini kullanıyor.
Apple'ın açıklamalarına göre AirPods Max, Aktif Gürültü Engelleme ve uzamsal ses etkinleştirilmiş olarak tek şarj ile 20 saate kadar müzik dinleme ve sesli görüşme imkanı sağlıyor. Ayrıca cihazda bulunan kafa takip özelliği, kulaklığı taktığınızda medyanın otomatik olarak oynatılıp, çıkardığınızda yine otomatik olarak duraklatılmasını sağlıyor.
Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre AirPods Max, yalnızca Apple ürünleri ile tam uyumlu olarak kullanılabilecek. Zira AirPods Max'in sistem gereksinimleri listesine baktığımızda yalnızca en yeni iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile kullanılabileceği belirtilirken; "AirPods… Apple dışındaki diğer markaların aygıtlarıyla da Bluetooth kulaklık olarak kullanılabilir ancak tüm özellikler kullanılamaz." ifadeleri yer alıyor.