Dudak uçuklatan fiyat! Yeni AirPods tanıtıldı | İşte Apple AirPods Max'in Türkiye fiyatı ve özellikleri...

Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, AirPods Max'te kulak içi AirPods modellerine kıyasla çok daha iyi bir ses deneyimi vadediyor. Şirket, kendi tasarımı 40 mm dinamik sürücülere sahip olduğunu söylediği AirPods Max için "Derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymaya hazır olun." ifadelerini kullanıyor.