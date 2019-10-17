Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

18 yaşındaki bir genç dondurma çubuklarıyla yaptığı icat görenleri şaşırttı. Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları yetenekli gençlerin önünü açtı. Bu bağlamda gençler ustalıklarını sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyorlar. 18 yaşında olan İngiliz öğrencinin dondurma çubuklarıyla yaptığı icat ise görenleri şaşkına çevirdi.