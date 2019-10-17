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Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

18 yaşındaki bir genç dondurma çubuklarıyla yaptığı icat görenleri şaşırttı. Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları yetenekli gençlerin önünü açtı. Bu bağlamda gençler ustalıklarını sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaşıyorlar. 18 yaşında olan İngiliz öğrencinin dondurma çubuklarıyla yaptığı icat ise görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:58
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Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

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Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

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Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

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Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

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Dondurma çubuklarıyla yaptığı icat herkesi şaşırttı! 18 yaşındaki genç...

Ardından görüntü böyle.