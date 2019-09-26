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Dikkat! Telefondaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte herkesin elinde akıllı telefon bulunuyor. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar iletişimden, fotoğrafçılığa kadar pek çok şey de kullanılabiliyor. Ancak bu kadar vazgeçilmez olan telefonlarımız hakkında çok fazla şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 09:55
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Dikkat! Telefondaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Şimdi önce WhatsApp'a girin.

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Dikkat! Telefondaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

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Dikkat! Telefondaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor
Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.
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Dikkat! Telefondaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?

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Dikkat! Telefondaki bu gizli özelliği çok az kişi biliyor

WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.