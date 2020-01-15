Bilim insanları açıklayamadı! Küçük kızın fotoğrafında...
İnsan aklının çözemediği, bilim insanlarının bile açıklayamadığı dehşete düşüren fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı. Akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç fotoğraflar. İnsanlara korku veren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medya bu karelerle yıkıldı. Kan donduran fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı bilim insanları bile açıklama getiremedi.