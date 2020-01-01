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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...
Bilim dünyasını şaşırtan 100 yıldır bitmeyen meditasyon. 1852-1927 yılları arasında yaşayan Dashi-Dorzho Itigilov, Buryat bir budist rahiptir. Öğrencileriyle meditasyon yaptığı sırada yaşama veda etmiştir ve vasiyetine bağlı kalınarak 30 yıl sonra mezarından çıkarıldığında, Itigilov'un hala aynı görünümü ve pozisyonu koruduğu görülmüştür.
Giriş Tarihi: 01.01.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 16:29
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