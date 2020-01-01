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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

Bilim dünyasını şaşırtan 100 yıldır bitmeyen meditasyon. 1852-1927 yılları arasında yaşayan Dashi-Dorzho Itigilov, Buryat bir budist rahiptir. Öğrencileriyle meditasyon yaptığı sırada yaşama veda etmiştir ve vasiyetine bağlı kalınarak 30 yıl sonra mezarından çıkarıldığında, Itigilov'un hala aynı görünümü ve pozisyonu koruduğu görülmüştür.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 16:29
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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

Öğrencileriyle meditasyon yaptığı sırada yaşama veda etmiştir ve vasiyetine bağlı kalınarak 30 yıl sonra mezarından çıkarıldığında, Itigilov'un hala aynı görünümü ve pozisyonu koruduğu görülmüştür.

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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

1927 yılında bir gün, Dashi-Dorzho Itigilov öğrencilerini yanına çağırır ve öleceğini ilan eder. Öğrencilerini birlikte meditasyon yapmaya davet eder ve vücudunun öldüğü şekilde gömülmesini, ölümünün otuz yıl sonrasında ise mezarından çıkarılmasını vasiyet eder. Lotus pozisyonunu alır ve meditasyon sırasında yaşamını yitirir.

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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

Rahibin ölümünü izleyen yıllar Rusya'da tüm inanç grupları için oldukça zor ve sancılı zamanlardır; özelllikle de Moğolistan sınırında bulunan Buryatya gibi bakımsız ve fakir bir ülke için. Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği, o dönemde tüm dini inançları baskılamış, yüzlerce budist rahibi idam etmiş ve toplamda 46 budist tapınağını yerle bir etmiştir.

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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

Ancak nasıl olursa 2. Cihan Harbi'nin ardından Josef Stalin merhamete gelir ve budistlere Buryatya yakınlarındaki bir vadiye ibadethanelerini tekrar inşa etmeleri için izin verir. İbdatlerini gerçekleştirmeleri için uygulanan baskı tamamen ortadan kalkmasa da budistler tapınaklarını inşa eder ve burada yaşamlarını sürdürmeye başlarlar.

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Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

Öğrencileri 30 yıl aradan sonra eski ibadethanelerinin bulunduğu bölgeye giderek rahibi mezarından çıkarırlar ve ustalarını hala lotus pozisyonunda oturur halde ve vücudu neredeyse hiç bozulmamış bir şekilde bulurlar. Itigilov'un bedeni doğal bir süreç olan çürümeye direnmiş ve 30 yıl boyunca sapasağlam kalmıştır.