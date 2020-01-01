Bilim dünyasını şaşırttı! 100 yıldır bitmeyen meditasyon...

Rahibin ölümünü izleyen yıllar Rusya'da tüm inanç grupları için oldukça zor ve sancılı zamanlardır; özelllikle de Moğolistan sınırında bulunan Buryatya gibi bakımsız ve fakir bir ülke için. Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği, o dönemde tüm dini inançları baskılamış, yüzlerce budist rahibi idam etmiş ve toplamda 46 budist tapınağını yerle bir etmiştir.