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Bilim dünyası açıklama yapamıyor! Fotoğraftaki detay kan dondurdu...
Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 1943 yılında Macaristan'da çekilen bir fotoğrafın gerçekliğini bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı. Bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı yıllarca basının malzemesi oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı bir internet sitesi söz konusu fotoğrafı yeniden ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının açıklık getiremediği genç kadının fotoğrafı ve niceleri...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:34
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