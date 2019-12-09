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Arabası olanlara uyarı! O ikaz ışığı yanıyorsa hemen servise gidin!

Arabalarda bulunan ikaz ışıklarının anlamı birçok sürücü tarafından bilinmiyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonrasında, hayati önem taşıyan ikaz ışıkları konusunda sürücülerin vahim durumu ortaya çıktı. Arabalardaki ikaz ışıklarının ne anlama geldiği uzmanlar tarafından anlatıldı. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte arabalarda bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 14:11
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Arabası olanlara uyarı! O ikaz ışığı yanıyorsa hemen servise gidin!

Otomobillerde bulunan ikaz ışıklarının anlamı birçok sürücü tarafından bilinmiyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonrasında, hayati önem taşıyan ikaz ışıkları konusunda sürücülerin vahim durumu ortaya çıktı. Otomobillerdeki ikaz ışıklarının ne anlama geldiği uzmanlar tarafından anlatıldı. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

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Arabası olanlara uyarı! O ikaz ışığı yanıyorsa hemen servise gidin!

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Arabası olanlara uyarı! O ikaz ışığı yanıyorsa hemen servise gidin!

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Arabası olanlara uyarı! O ikaz ışığı yanıyorsa hemen servise gidin!

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Arabası olanlara uyarı! O ikaz ışığı yanıyorsa hemen servise gidin!

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR