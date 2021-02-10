Apple kullanıcılarına müjde! Artık ücretsiz değişim yapacak! Sadece o modeller...

Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımladığını belirterek, kullanıcıların cihazlarını macOS Big Sur 11.2.1 ve üstü bir yazılıma veya macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesine yüklenmesini tavsiye ediyor.