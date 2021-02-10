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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Apple kullanıcılarına müjde! Artık ücretsiz değişim yapacak! Sadece o modeller... Apple kullanıcılarına müjde! Artık ücretsiz değişim yapacak! Sadece o modeller...
Dünyanın en fazla kullanılan markaları arasında bulunan Apple, kullanıcılarının yüzünü güldürecek haberi duyurdu. Artık MacBook Pro ürünlerde ücretsiz pil değişimi yapılacak. Program kapsamında bulunan Apple ürünler, şarj yüzdesi yüzde 1'in üzerine çıkmayan ve servise gitmesi önerilen 2016 ve 2017 model MacBook Pro modellerinin pilini ücretsiz olarak değiştirecek. Belirli ürünlerde yapılacak ücretsiz değişimler için Apple yetkili servisine müracaat etmek gerekiyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:21
Apple kullanıcılarına müjde! Artık ücretsiz değişim yapacak. Apple, son dönemde ürünlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle değişim programı uygulamaya devam ediyor. Son dönemde iPhone 11 modellerinde uygulanan değişim programı buna örnek olarak gösteriliyor. Apple şimdi ise bazı MacBook Pro modellerinde karşılaşılan can sıkıcı pil sorununu çözmek üzere böylesine bir program başlatmış durumda. Ürününde sorun yaşayan kullanıcılar değişim programı hakkında detayları yakından takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR MACBOOK PRO'NUZUN PİL SAĞLIĞINI KONTROL EDİN
2016 veya 2017 MacBook Pro sahibiyseniz cihazınızın ücretsiz pil değişim programına uygun olup olmadığını kontrol etmenizin yolu var. Bunun için MacBook pil sağlığı bölümüne giderek, pil sağlığınıza bakabilirsiniz.
Eğer burada pil sağlığı, pilin ''Normal'' olduğunu gösteriyorsa piliniz söz konusu problemden etkilenmemiş demektir. ''Servis Öneriliyor'' iletisi görünüyorsa Apple ile iletişime geçmeniz şart.
Apple ayrıca bu sorunun diğer 2016 ve 2017 MacBook Pro bilgisayarlarda yaşanmasını önlemek üzere bir macOS güncellemesi yayımladığını belirterek, kullanıcıların cihazlarını macOS Big Sur 11.2.1 ve üstü bir yazılıma veya macOS Catalina 10.15.7 ek güncellemesine yüklenmesini tavsiye ediyor.
MACBOOK'TA PİL SAĞLIĞI NASIL KONTROL EDİLİR?
macOS Big Sur'da;
Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin.
Pil'i tıklayın.
Kenar çubuğunda Pil'i seçin.
Ardından Pil Sağlığı'nı tıklayın.