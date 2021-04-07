225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

Telefonunu değiştirmek veya yeni telefon almak isteyenler fiyatlar için araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yılla birlikte birçok marka ürünlerinde indirime gitti. Geçen ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 50 ve 100'er lira düşüş görülmüştü. Bu ay bazı modellerde kampanya kapsamında 225 liraya varan düşüşler görüldü. Hal böyle olunca uygun fiyatlı akıllı telefonları sizler için haberimizde derledik. İşte, 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları! Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...