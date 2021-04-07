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Haberler Galeri 225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

Telefonunu değiştirmek veya yeni telefon almak isteyenler fiyatlar için araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yılla birlikte birçok marka ürünlerinde indirime gitti. Geçen ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 50 ve 100'er lira düşüş görülmüştü. Bu ay bazı modellerde kampanya kapsamında 225 liraya varan düşüşler görüldü. Hal böyle olunca uygun fiyatlı akıllı telefonları sizler için haberimizde derledik. İşte, 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları! Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 20:03
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225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları araştırılan konular arasında bulunuyor. Yeni telefon almak isteyenler markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek bilgi edinmek istiyor. Bazı markalarda 225 liraya varan indirimler yaşandı. İndirim yaşanan akıllı telefon markalarını haberimizde derledik. İşte, 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

Xiaomi Redmi Note 9S

Ortalama fiyat aralığı: 2.430 TL

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225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

TCL 10 Plus

Ortalama fiyat aralığı: 2.420 TL

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225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

LG K61

Ortalama fiyat aralığı: 2.000 TL

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225 liraya varan düşüşler! 2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi,2021 Nisan ayı akıllı telefon fiyatları: Samsung, Oppo, Xiaomi...

Oppo A52

Ortalama fiyat aralığı: 2.550 TL