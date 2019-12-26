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2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

2019'da en çok satılan telefon markaları Counterpoint Research tarafından açıklandı. Tüm gözlerin üzerinde olduğu iPhone 11 listede ilk 3'te yer alamadı. Counterpoint Research'ın açıkladığı 2019'un en çok satan telefonları listesine iPhone, Samsung ve Oppo damga vurdu. İşte 2019'un en çok satan telefonları.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 00:08
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2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

Counterpoint Research, 2019 yılının en çok satılan telefon marka ve modellerini açıkladı. Listenin en tepesinde Apple'ın iPhone XR modeli yer aldı. Samsung'un Galaxy serisinin A10 ve A50 modelleri ise zirveyi takip eden modeller oldu.

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2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

EN ÇOK SATILAN IPHONE XR

Apple'ın 2018 yılında tanıtımını yaptığı ve uygun fiyatla piyasaya sürdüğü iPhone XR telefon modeli, kullanıcılar tarafından büyük rağbet gördü ve beklentilerin üzerinde satış gerçekleştirdi. 2019'un üçüncü çeyreği başta olmak üzere yılın en fazla satılan telefon modeli olarak göze çarptı. Bu model telefon pazarının yüzde 3'lük kısmına sahip olmasıyla dikkat çekti.

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2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

SAMSUNG TAKİP EDİYOR

Yılın en çok satan telefon modeli olan iPhone XR'ı, Samsung'un Galaxy serisinden A10 takip etti. Galaxy A10 yüzde 2.6 pazar payına sahip oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 1.9 pazar payıyla yine Samsung'un Galaxy A50 modeli yer aldı

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2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

10) Huawei P30

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2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

9) Xiaomi Redmi 7A