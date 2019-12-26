2019'un en çok satılan telefonları açıklandı! iPhone 11'i geçtiler...

2019'da en çok satılan telefon markaları Counterpoint Research tarafından açıklandı. Tüm gözlerin üzerinde olduğu iPhone 11 listede ilk 3'te yer alamadı. Counterpoint Research'ın açıkladığı 2019'un en çok satan telefonları listesine iPhone, Samsung ve Oppo damga vurdu. İşte 2019'un en çok satan telefonları.