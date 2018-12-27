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Yeni yılda transfer bombalarına hazır olun!

Bosman Kuralı'na göre futbolcular, sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kala istediği takımlarla ön sözleşme imzalayabiliyor. İmzayı atan futbolcu, sözleşmesi bittiği zaman bonservissiz olarak takımından ayrılıyor ve kulübü zarar ediyor. Kontratları 31 Haziran 2019'da sona erecek olan birçok dünya yıldızı, sezon sonunda veya devre arasında kulüp değiştirebilir.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 08:17
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Yeni yılda transfer bombalarına hazır olun!

Bosman Kuralı'na göre futbolcular, sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kala istediği takımlarla ön sözleşme imzalayabiliyor. İmzayı atan futbolcu, sözleşmesi bittiği zaman bonservissiz olarak takımından ayrılıyor ve kulübü zarar ediyor. Kontratları 31 Haziran 2019'da sona erecek olan birçok dünya yıldızı, sezon sonunda veya devre arasında kulüp değiştirebilir.

İşte o isimlerden öne çıkanlar...

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Yeni yılda transfer bombalarına hazır olun!

Arjen Robben

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Yeni yılda transfer bombalarına hazır olun!

Mario Balotelli

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Yeni yılda transfer bombalarına hazır olun!

Sadık Çiftpınar

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Yeni yılda transfer bombalarına hazır olun!

Vincent Kompany