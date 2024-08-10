10 Ağustos 2024, Cumartesi
Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!
2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki en büyük turnuva mücadelesine çıkıyor. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, şimdi bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak. Heyecan dolu üçüncülük maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye-Brezilya maçını kaçırmak istemeyenler, TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın büyük maçına dair detaylar ve canlı yayın bilgileri...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:55