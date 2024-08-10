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Haberler Galeri Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki en büyük turnuva mücadelesine çıkıyor. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, şimdi bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak. Heyecan dolu üçüncülük maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye-Brezilya maçını kaçırmak istemeyenler, TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın büyük maçına dair detaylar ve canlı yayın bilgileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:55
Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olmasının ardından bronz madalya için son bir mücadeleye hazırlanıyor. Filenin Sultanları, Brezilya ile kritik bir üçüncülük maçına çıkacak. Bu önemli karşılaşmanın canlı yayını, voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

Üçüncülük Maçı: Türkiye-Brezilya Karşılaşması

Paris'in göz alıcı South Paris Arena'sında bu akşam büyük bir mücadele yaşanacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

Maç Saati ve Yayın Bilgileri

Karşılaşma, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

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Türkiye Brezilya CANLI İZLE | Paris 2024 Filenin Sultanları Brezilya üçüncülük maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle!

Filenin Sultanları'nın Hedefi

Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, bu mağlubiyeti geride bırakarak bronz madalya için sahada olacak. Türkiye, bu maçı kazanarak olimpiyat tarihindeki ilk voleybol madalyasını elde etme şansını yakalayacak.