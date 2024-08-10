Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olmasının ardından bronz madalya için son bir mücadeleye hazırlanıyor. Filenin Sultanları, Brezilya ile kritik bir üçüncülük maçına çıkacak. Bu önemli karşılaşmanın canlı yayını, voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.