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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!

Mete Kalkavan'ın Trabzonspor maçına atandığının açıklanmasıyla başlayan sancılı süreç dün akşam 2 puan kaybıyla pekişti. Ankara temsilcisinin ikinci golünden önce Sturridge'e arkadan yapılan müdahaleye faul vermeyen Kalkavan, spor yazarları ve yorumcular tarafından da çokça eleştirildi. İşte Trabzonspor'un kabusu olan Mete Kalkavan'ın istatistiği...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:03
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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler geçtiğimiz hafta içinde belli olmuştu. Trabzonspor maçlarındaki tartışmalı kararları nedeniyle camianın istenmeyen adam ilan ettiği hakem Mete Kalkavan, Gençlerbirliği maçına atanmıştı. Karşılaşmanın VAR hakemi Hüseyin Göçek olarak belirlenmişti.

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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!

Trabzon'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik baraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin istenmeyen hakem ilan ettiği Kalkvan'ın kararları yine isyan ettirdi.

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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!

Karşılaşmanın son bölümlerinde Gençlerbirliği'nin baskıları artmıştı.

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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!

Bu dakikalarda orta sahanın ortasında topla buluşan Trabzonspor'un yeni yıldızı Sturridge, eski bir Trabzonsporlu olan Zargo Toure tarafından arkadan yapılan müdahale ile yerde kaldı.

(NOT: Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır)

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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!

Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda oyunu devam ettirdi ve Gençlerbirliği bulduğu kontra atakla karşılaşmaya 2-2'lik beraberliği getirdi.