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Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!
Mete Kalkavan'ın Trabzonspor maçına atandığının açıklanmasıyla başlayan sancılı süreç dün akşam 2 puan kaybıyla pekişti. Ankara temsilcisinin ikinci golünden önce Sturridge'e arkadan yapılan müdahaleye faul vermeyen Kalkavan, spor yazarları ve yorumcular tarafından da çokça eleştirildi. İşte Trabzonspor'un kabusu olan Mete Kalkavan'ın istatistiği...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 17:03
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