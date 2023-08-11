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Haberler Galeri Süper Lig'de perde Trabzon'da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de perde Trabzon'da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin ilk maçı Trabzon'da Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Nenad Bjelica yönetiminde yeni bir hikaye yazmak isteyen bordo-mavili ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 16:17
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Süper Lig’de perde Trabzon’da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri...

Trendyol Süper Lig'de uzun süren hasret sona eriyor. 2023- 2024 sezonu Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maçla başlıyor. Papara Park'ta saat 21.00'de ilk düdüğün çalacağı karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Son resmi maçına 65 gün önce Başakşehir karşısında çıkan ve geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk karşılaşmasında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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Süper Lig’de perde Trabzon’da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri...

Fırtına'da yeni transferlerden Orsic ve Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Siopis sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kourbelis, Benkovic, Teklic, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ın ise kadroda yer alması bekleniyor. Trabzonspor, taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmayı kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

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Süper Lig’de perde Trabzon’da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri...

GENÇLERE GÜN DOĞDU
Bordo-mavili takımın son transferlerinden Tonio Teklic ve Mehmet Can Aydın'ın yanı sıra, Nenad Bjelica'nın yeni sezon kadrosuna dahil ettiği altyapı oyuncularından Ali Şahin Yılmaz ile genç Arif Boşluk'un yedekte başlaması ihtimal dahilinde bulunuyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

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Süper Lig’de perde Trabzon’da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri...

TRABZONSPOR
Uğurcan

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Süper Lig’de perde Trabzon’da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri...

Larsen