11 Ağustos 2023, Cuma
Süper Lig'de perde Trabzon'da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin ilk maçı Trabzon'da Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Nenad Bjelica yönetiminde yeni bir hikaye yazmak isteyen bordo-mavili ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri netleşti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 16:17
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