Süper Lig'de perde Trabzon'da açılıyor! İşte Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 2023-24 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin ilk maçı Trabzon'da Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Nenad Bjelica yönetiminde yeni bir hikaye yazmak isteyen bordo-mavili ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri netleşti. İşte detaylar...