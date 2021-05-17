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Haberler Galeri Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia

Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe ligi üçüncü sırada bitirdi. Devre arası transfer döneminde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, Sivasspor mağlubiyeti ile yarışa veda etti. Kanarya, son maçında yıldız futbolcusu Özil'den yararlanamamıştı. Dünyaca ünlü futbolcu hakkında gelen son bilgiler tarafarların tadını kaçıracak.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:38
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Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia
Sezonun transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği konuşuluyor.
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Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia

Hatta Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.

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Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in dışında yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor. Bunlardan ilki kiralık futbolcuların durumu...
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Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia
Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.
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Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia
Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.