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Son dakika | Mesut Özil hakkında beklenmedik gelişme! Kayseri'ye neden gitmedi? Flaş iddia
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe ligi üçüncü sırada bitirdi. Devre arası transfer döneminde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, Sivasspor mağlubiyeti ile yarışa veda etti. Kanarya, son maçında yıldız futbolcusu Özil'den yararlanamamıştı. Dünyaca ünlü futbolcu hakkında gelen son bilgiler tarafarların tadını kaçıracak.
Giriş Tarihi: 17.05.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 09:38
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