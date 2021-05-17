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Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: "Bu mu vizyon?"

Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: "Bu mu vizyon?"

Son dakika haberi... Fenerbahçe başkanlığı döneminde taraftara hayal kırıklığından başka bir şey yaşatmayan Ali Koç, okların hedefindeki isim oldu. Sarı lacivertliler 3 yılda ligde ilk 2'yi göremedi, şampiyonluk hasreti ilk kez 7 seneye çıktı. Dev rakiplerine iç saha yenilmezlik serisini de kaptıran Koç, taraftarın eleştiri yağmuruna maruz kaldı: "Vizyon bu mu?"

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 11:16
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Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: Bu mu vizyon?

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti yine bir başka bahara ertelenirken, başkan Ali Koç da tartışılıyor.

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Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: Bu mu vizyon?
Haziran 2018'de mutluluk ve başarı vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, görev süresindeki 3 yılda tek kupa göremedi.
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Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: Bu mu vizyon?
Sarı-lacivertliler, Koç döneminde ligi 6., 7. ve 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da varlık gösteremedi. En son 2013-14'te ligi zirvede bitiren futbol takımının şampiyonluk hasreti tarihte ilk kez 7 sezona yükseldi.
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Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: Bu mu vizyon?

SPORTİF BAŞARIDA DİP
Avrupai vizyon, istikrar, altyapıdan oyuncu çıkarma sözü veren Ali Koç hiçbirini yerine getiremedi. Her sene en az iki hoca değiştirerek kendisiyle çelişti.

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Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: Bu mu vizyon?

Fotomaç'ın haberine göre; Transferde de çoğunlukla karavana attı. Toplamda 53, bu sezon 23 oyuncu kadroya katılmasına rağmen yine başarı gelmedi. Mesut Özil'den istenen verim alınamadı.