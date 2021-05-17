Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç: "Bu mu vizyon?"

Son dakika haberi... Fenerbahçe başkanlığı döneminde taraftara hayal kırıklığından başka bir şey yaşatmayan Ali Koç, okların hedefindeki isim oldu. Sarı lacivertliler 3 yılda ligde ilk 2'yi göremedi, şampiyonluk hasreti ilk kez 7 seneye çıktı. Dev rakiplerine iç saha yenilmezlik serisini de kaptıran Koç, taraftarın eleştiri yağmuruna maruz kaldı: "Vizyon bu mu?"

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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