24 Eylül 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?

FIFA Yılın En İyileri töreninde ödüller sahiplerini bulurken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nun verdiği oylar belli oldu. FIFA töreninde yılın futbolcusu da belli olurken, Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun oyları dikkat çekti. Peki milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu hangi yıldıza kaç puan verdi?

Giriş Tarihi: 24.09.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 09:34
  • 1
  • 15
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
FIFA 2019 yılın en iyileri ödüllerini aldı ve Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu yıldız futbolcular için oylarını kullandı.
  • 2
  • 15
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
Birçok yıldız ismin katıldığı ödül töreninde yılın en iyileri belirlendi.
  • 3
  • 15
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
RONALDO KATILMADI!
FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Lionel Messi olurken diğer bir aday Cristiano Ronaldo törene katılmadı.
  • 4
  • 15
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
Yıldız futbolcu ödüllerin açıklandığı sırada evinden bir paylaşım yayınladı.
Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, ''Sabır ve ısrar, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve unutma ki geceden sonra gün daima doğuyor.'' ifadelerini kullandı.
  • 5
  • 15
Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
RONALDO'DAN MESSI'YE OY YOK!
Cristiano Ronaldo en büyük rakibi Lionel Messi'ye puan vermedi. Ronaldo, De Light'e (5), De Jong'a (3), Mbappe'ye (1) puan verdi.