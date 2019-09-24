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Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?
FIFA Yılın En İyileri töreninde ödüller sahiplerini bulurken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nun verdiği oylar belli oldu. FIFA töreninde yılın futbolcusu da belli olurken, Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun oyları dikkat çekti. Peki milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu hangi yıldıza kaç puan verdi?
Giriş Tarihi: 24.09.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 09:34
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