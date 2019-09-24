Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu FIFA'da kime kaç puan verdi?

Yıldız futbolcu ödüllerin açıklandığı sırada evinden bir paylaşım yayınladı.

Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, ''Sabır ve ısrar, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve unutma ki geceden sonra gün daima doğuyor.'' ifadelerini kullandı.