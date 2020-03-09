Sefirin Kızı dizisinin Kavruk’u Edip Tepeli’nin eşi bakın kim çıktı!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Kavruk karakteriyle ekranlarda boy gösteren Edip Tepeli sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Dizide söylediği manilerle dizinin en çok merak edilen oyuncusu olan Edip Tepeli'nin özel hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinde 'Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinden tanıdığımız çok ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görenler inanamadı. Peki Edip Tepeli'nin eşi kim?