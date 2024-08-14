Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?

UEFA Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile karşılaşacak. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak büyük maçın ayrıntıları ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid ve Atalanta arasındaki Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Süper Kupa final maçı şifresiz mi olacak?