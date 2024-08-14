14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?

Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?

Real Madrid, UEFA Süper Kupa Finali'nde Atalanta ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarının kapışacağı bu büyük maçta, Arda Güler'in de sahada olması bekleniyor. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için detaylar merak ediliyor. Maç hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte UEFA Süper Kupa Finali'nin tüm ayrıntıları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:07
Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa final maçı şifresiz mi olacak?

UEFA Süper Kupa için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile karşılaşacak. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak büyük maçın ayrıntıları ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid ve Atalanta arasındaki Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Süper Kupa final maçı şifresiz mi olacak?

Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa final maçı şifresiz mi olacak?

Real Madrid - Atalanta Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Atalanta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa final maçı şifresiz mi olacak?

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'nın kapışacağı final maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa final maçı şifresiz mi olacak?

Arda Güler UEFA Süper Kupa Finalinde Oynayacak Mı?

EURO 2024 izninin ardından Real Madrid'in ABD kampına katılan Arda Güler, Milan ve Barcelona karşılaşmalarında ilk 11'de görev almıştı. Ancak Chelsea maçında süre bulamadı. UEFA Süper Kupa finalinde, Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.