14 Ağustos 2024, Çarşamba
Real Madrid - Atalanta maçı bugün saat kaçta, hangi ülkede? UEFA Süper Kupa maçında Arda Güler oynayacak mı? Şifresiz mi olacak?
Real Madrid, UEFA Süper Kupa Finali'nde Atalanta ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarının kapışacağı bu büyük maçta, Arda Güler'in de sahada olması bekleniyor. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için detaylar merak ediliyor. Maç hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte UEFA Süper Kupa Finali'nin tüm ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:07