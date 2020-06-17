Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu ile bordo mavililerin golcü ismi Sörloth arasındaki tartışma çok konuşuldu. Emre Belözoğlu, bu tartışmadan sonra kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu tartışma üzerine Norveçli yıldız Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Sörloth'un sözleri...