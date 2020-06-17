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Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu ile bordo mavililerin golcü ismi Sörloth arasındaki tartışma çok konuşuldu. Emre Belözoğlu, bu tartışmadan sonra kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu tartışma üzerine Norveçli yıldız Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Sörloth'un sözleri...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 17:41
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Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, mücadeleyi 3-1 kazanarak finale adını yazdıran ilk ekip olmuştu.

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Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Karşılamada ev sahibi ekibin tek golünü Deniz Türüç kaydederken, konuk ekibin golleri Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak'tan gelmişti.

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Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Kıran kırana geçen mücadelenin 23. dakikasında bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.

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Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Sörloth ve Serdar Aziz'in hava topu mücadelesi sonrası hakem Cüneyt Çakır'a saha kenarından itirazlarda bulunan Belözoğlu'nu uyaran Sörloth'un uyarısı sonrası, ikili tartışmaya başlamıştı. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini demesinin ardından, Emre, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına kaldı.

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Norveç basınına o anları anlattı! Sörloth'tan Emre'ye şok sözler!

Fotomaç'ın derlediği habere göre Norveçli golcü de Emre Belözoğlu'na tepki göstererek 'sus' işareti yaptığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.