Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Türkiye'de ve Avrupa'da top koşturan gurbetçi Türk futbolcuların memleketleri merak edilen bir konu. Bu gurbetçi futbolcuların doğdukları yerler, hem kariyerlerine hem de Türk futboluna olan katkılarına dair önemli bilgiler sunuyor. İşte gurbetçi Türk futbolcuların memleketleri...