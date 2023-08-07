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Haberler Galeri Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Türkiye'de ve Avrupa'da top koşturan gurbetçi Türk futbolcuların memleketleri merak edilen bir konu. Bu gurbetçi futbolcuların doğdukları yerler, hem kariyerlerine hem de Türk futboluna olan katkılarına dair önemli bilgiler sunuyor. İşte gurbetçi Türk futbolcuların memleketleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 06:08
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Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

Türk futbolcuların memleketleri, futbolseverlerin merak ettiği önemli bir konu. Ligimizde ve dünya liglerinde boy gösteren ünlü Türk futbolcuların doğdukları yerler, hem kariyerlerine hem de kişisel kökenlerine dair ilgi çekici bilgiler sunuyor. İşte ünlü Türk futbolcuların memleketleri...

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Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

BERKE ÖZER - İZMİR

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Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

YUSUF YAZICI-TRABZON

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Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

EMRE MOR-UŞAK

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Listede yok yok! Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...

ENES ÜNAL-BURSA