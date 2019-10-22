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Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'u yenerek tırmanışı sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sezon öncesi Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak'ı gündemine alan Fenerbahçe'nin yeni adayı belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni gözdesi.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:07
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Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak daha sonra yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla düşüşe geçen Fenerbahçe, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

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Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Cumartesi günü Kadıköy'de konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

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Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ara transfer ve sezon sonu için çalışmalarına erken başlayan Kanarya'da ilk hedef sol bek transferi...

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Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Sezon öncesi hazırlık turnuvası kapsamında Audi Cup'a katılan ve burada oynadığı Bayern Münih maçında Hasan Ali Kaldırım'ı sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun alternatifi olmaması sebebiyle bu bölgede Nabil Dirar'ı kullanmıştı.

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Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Rotasyondaki diğer sol beki Abdulcebrail Akbulut'u BB Erzurumspor'a kiralayan Fenerbahçe, sol bek takviyesi için kolları sıvadı.