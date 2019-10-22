Kolarov'u bekliyorlardı, yeni sol bek belli oldu!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ancak daha sonra yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla düşüşe geçen Fenerbahçe, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.