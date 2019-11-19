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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...

Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:17
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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...

Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

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Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.