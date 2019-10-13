İşte Türkiye'nin Fransa karşısındaki ilk 11'i! A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşısından aldığı kritik decedeki 3 puan sonrası, gözünü liderlik koltuğuna çevirdi. 14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te Fransa karşılacak Türkiye'de Şenol Güneş, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Milli Takım'ın Fransa maçı 11'i... Giriş Tarihi: 13.10.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 11:36
Fotomaç'ın haberine göre; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.
Fransa maçında kendilerine beraberlik yettiğini ancak beraberlik istemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Ciddi olarak yapacağımız şey Fransa maçına hazırlanmak. Beraberlik bize yetiyor ama beraberlik istemem. Bizim takımımız da hiç berabere kalmadı.
Fransa maçı rahat oynayacağımız bir maç olacak. Bir an evvel şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var. Beklenti yüksek. Oyuncularımız sonuçlara katkı yapmak istiyor. Arnavutluk maçına final maçı dedik. Gerginliği artırdı. Fransa maçı inşallah daha farklı olur oyun olarak.
Güçlü bir rakip. Hata yaptık, final maçı dedik, bu gerginliği fazlaca arttırdı. Fransa maçı biraz daha farklı olur. Fransa güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız" şeklinde konuşmuştu.
FRANSA YIKIM PLANI HAZIR
Ay-yıldızlı teknik heyet, Fransa maçının taktik planını büyük ölçüde belirledi.