Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

Fenerbahçe'li Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş ağlarına gönderdiği füze ile gündeme bomba gibi düştü. Tarihi derbide Fenerbahçe'yi ipten alan Hasan Ali Kaldırım hakkında milyonları ters köşe yapan bir gerçek daha ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarı tarafından pek sevilmeyen Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş'a attığı golle taraftarının gönlünü kazandı. Milyonlarca Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın golünün tekrar tekrar izlerken, yıldız oyuncu hakkına ortaya çıkan bir gerçek tüm Türkiye'yi şaşırttı. Meğer Hasan Ali Kaldırım...