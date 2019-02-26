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Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

Fenerbahçe'li Hasan Ali Kaldırım Beşiktaş ağlarına gönderdiği füze ile gündeme bomba gibi düştü. Tarihi derbide Fenerbahçe'yi ipten alan Hasan Ali Kaldırım hakkında milyonları ters köşe yapan bir gerçek daha ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarı tarafından pek sevilmeyen Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş'a attığı golle taraftarının gönlünü kazandı. Milyonlarca Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın golünün tekrar tekrar izlerken, yıldız oyuncu hakkına ortaya çıkan bir gerçek tüm Türkiye'yi şaşırttı. Meğer Hasan Ali Kaldırım...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 10:10
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Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'yi yıllar sonra bile hatırlanacak tarihi hezimetten kurtaran isim olarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu hakkında şok eden gerçek taraftarları şaşkına çevirdi.

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Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

CANER ERKİN (BALIKESİR)

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Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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Hasan Ali Kaldırım milyonları şok etti! Donup kalıyorlar

Yunus Akgün (İSTANBUL)