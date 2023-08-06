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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Yer yerinden oynayacak!

Zaha transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bir dünya yıldızı için daha karşı karşıya geldi. İlk olarak Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu söylentiler arasında yer alıyor. İşte iddaiların detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 11:36
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Tete’yle yer yerinden oynayacak!

Fenerbahçe ile ilişkilendirilen Tete'nin transfer sürecine Galatasaray'ın da dahil olduğu iddia edildi. Zaha transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Tete transferi için de rekabete girdi. Brezilyalı futbolcunun, öncelikle Fenerbahçe ile adı anılsa da, daha sonra Galatasaray ile görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu iddia ediliyor.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Tete’yle yer yerinden oynayacak!

Brezilyalı futbolcu Tete'nin Galatasaray ile görüşmelere ilerlediği haberini Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio aktardı.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Tete’yle yer yerinden oynayacak!

Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Tete’yle yer yerinden oynayacak!

Tete'nin temsilcileri ile sarı kırmızılı yönetimin arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Tete’yle yer yerinden oynayacak!

Daha önce Beşiktaş'a önerilen daha sonra adı Fenerbahçe ile anılan ve son olarak Galatasaray'a önerildiği belirtilen Tete, geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında konuşmuştu.