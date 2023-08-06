06 Ağustos 2023, Pazar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Yer yerinden oynayacak!
Zaha transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bir dünya yıldızı için daha karşı karşıya geldi. İlk olarak Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu söylentiler arasında yer alıyor. İşte iddaiların detayları...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 11:36
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