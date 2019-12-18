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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Kupada zayıf rakibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur biletini kapan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldız futbolcu için elini çabuk tutan sarı kırmızılı takımın yöneticileri, bu transferi devre arasında bitirecek. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımının perde arkası...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:35
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Galatasaray, transferde vitesi 5'e taktı!...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Sezon başında Falcao, Lemina, Nzonzi, Seri gibi süper yıldızları kadrosuna katan cimbom, istediği verimi alamamıştı...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Terim'in ilk 11'inde kesik yiyen ilk isim Seri'ydi. Fildişili yıldız, Fatih Terim'in gözüne batan ilk isim olmuş, formayı Ryan Donk ile paylaşmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Gelişmelerin ardından Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Andone, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Falcao'nun yaklaşık 70 gün süren sakatlığı ise Aslan'ın yarasına tuz biber olmuştu...