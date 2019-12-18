Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Devre arasında geliyor

Kupada zayıf rakibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur biletini kapan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldız futbolcu için elini çabuk tutan sarı kırmızılı takımın yöneticileri, bu transferi devre arasında bitirecek. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımının perde arkası...