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Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, Belhanda'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da kaleci Muslera gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Uruguaylı yıldız inanılmaz kurtarışlar yaparak Galatasaray'ın 3 puanı almasında en önemli rolü oynadı. Fernando Muslera'nın bu performansı sarı-kırmızılı taraftarları coştururken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 22:51
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Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Galatasaray - Alanyaspor maçına Fernando Muslera damga vurdu.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 14. haftasında sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle devam ederken sarı-kırmızılı takımın yıldız file bekçisi Muslera üst üste inanılmaz kurtarışlar yaptı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Kariyer maçlarından birini oynayan Uruguaylı yıldız, Alanyaspor ataklarına geçit vermedi ve Galatasaray'ın galibiyetinin mimarı oldu.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!

Fernando Muslera'nın bu performansı sosyal medyayı salladı.

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