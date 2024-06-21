Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Michy Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcünün ardından bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yeni hedefini belirledi. İşte o yıldız isim...
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Michy Batshuayi ile sağlanan anlaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, yeni bir transfer hamlesiyle harekete geçti. Taraftarları heyecanlandıracak yeni hedef belirlendi ve transfer için adımlar atılmaya başlandı. Galatasaray'ın bu yeni hamlesi taraftarları heyecanlandırırken, transferle ilgili detaylar merakla bekleniyor.
Galatasaray'ın transfer gündemi, EURO 2024'ün parlak yıldızlarından biri olan Granit Xhaka ile sıcak bir bağlantıya sahip. Sarı-kırmızılı takımın Futbol Direktörü Cenk Ergün, İskoçya ile İsviçre arasında oynanan EURO 2024 maçını tribünden takip etti. Ergün'ün bu ziyareti, transfer iddialarını güçlendirirken, Galatasaray'ın orta saha için ciddi bir güçlendirme peşinde olduğu sinyallerini verdi.
Xhaka'nın İmparatorluk Performansı
Granit Xhaka, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen ile üstün bir performans sergileyerek takımının rekorlar kırmasına ön ayak oldu.
31 yaşındaki İsviçreli oyuncu, sezon boyunca 51 resmi karşılaşmada sahaya çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Xhaka, sahadaki liderliği ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor.
Xhaka'nın kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, transfer görüşmelerini karmaşık bir hal alabileceğini gösterse de, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için resmi bir teklif yapmaya hazır olduğu bildiriliyor.