Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray'ın golcüsü kim olacak? Milyonlarca Galatasaraylı bu sorunun yanıtını bekliyor. Galatasaray golcü transferini sonunda bitiriyor. Dünyaca ünlü golcü Sarı Kırmızılı formayı giymek üzere. Fatih Terim'in ısrarla istediği adı sır gibi saklanan yıldız forvetle yönetim görüştü. Galatasaray'a yeşil ışık yakan ünlü golcü teklife sıcak bakıyor. Yönetim golcü santraforun kulübüyle temaslarında son aşamaya geldi. Galatasaray bu hafta sonuna kadar bu transferi açıklamayı bekliyor. Dünyaca ünlü oyuncunun adı taraftarları büyük sevince boğdu.