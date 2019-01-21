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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray'ın golcüsü kim olacak?

Giriş Tarihi: 21.01.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 09:37
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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Milyonlarca Galatasaraylı bu sorunun yanıtını bekliyor. Galatasaray golcü transferini sonunda bitiriyor.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Dünyaca ünlü golcü Sarı Kırmızılı formayı giymek üzere.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Fatih Terim'in ısrarla istediği adı sır gibi saklanan yıldız forvetle yönetim görüştü.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Galatasaray'a yeşil ışık yakan ünlü golcü teklife sıcak bakıyor.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte son bomba

Yönetim golcü santraforun kulübüyle temaslarında son aşamaya geldi.