Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

İki Takım 41. Randevuda Karşı Karşıya

Galatasaray ve Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Bu maçlardan 26'sını Galatasaray kazandı, 7'sinde Kasımpaşa galip geldi ve 7 maçta da taraflar berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu rekabette 81 gol atarken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi. Ev sahibi ekip, taraftarlarının önünde yine favori gösteriliyor.

Galatasaray Hücumda Fırtına Gibi

Galatasaray, bu sezon ligde attığı 20 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda. Maç başına 3.3 gol ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılar, hücum hattında rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Barış Alper Yılmaz'ın 4 golle en skorer oyuncu olduğu Galatasaray'da, Dries Mertens 3, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı ise 2'şer golle katkı sağladı. Bu maçta da taraftarlar, hücum hattının şov yapmasını bekliyor.