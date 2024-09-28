28 Eylül 2024, Cumartesi
Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 7. haftada kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de kazanarak 7'de 7 yapmak istiyor. Maç, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Galatasaray-Kasımpaşa maçını kaçırmamak için canlı izle detaylarını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:57