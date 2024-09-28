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Haberler Galeri Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 7. haftada kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de kazanarak 7'de 7 yapmak istiyor. Maç, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Galatasaray-Kasımpaşa maçını kaçırmamak için canlı izle detaylarını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:57
Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde 6'da 6 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek. UEFA Avrupa Ligi'ne de PAOK zaferiyle moralli başlayan Galatasaray, son olarak Fenerbahçe'yi devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray-Kasımpaşa maçı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Galatasaray - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Karşılaşma, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Bein Sports 1 Canlı İzle

Galatasaray – Kasımpaşa maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Yayını anlık takip etmek isteyen futbolseverler yayıncı kuruluş tarafından belirlenen üyelik adımlarını tamamlayarak izleyebilirler.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Galatasaray Favori, Kasımpaşa Sürpriz Peşinde

Süper Lig'de bu sezon harika bir performans sergileyen Galatasaray, aldığı 6 galibiyetle 18 puanla zirvede yer alıyor. Rakibi Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta da sahadan galibiyetle ayrılırsa 7'de 7 yaparak kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.

Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | 28 Eylül Galatasaray maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

İki Takım 41. Randevuda Karşı Karşıya

Galatasaray ve Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşılaştı. Bu maçlardan 26'sını Galatasaray kazandı, 7'sinde Kasımpaşa galip geldi ve 7 maçta da taraflar berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu rekabette 81 gol atarken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi. Ev sahibi ekip, taraftarlarının önünde yine favori gösteriliyor.

Galatasaray Hücumda Fırtına Gibi

Galatasaray, bu sezon ligde attığı 20 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda. Maç başına 3.3 gol ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılar, hücum hattında rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Barış Alper Yılmaz'ın 4 golle en skorer oyuncu olduğu Galatasaray'da, Dries Mertens 3, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı ise 2'şer golle katkı sağladı. Bu maçta da taraftarlar, hücum hattının şov yapmasını bekliyor.