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Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Galatasaray golcüsünü buldu. Sarı Kırmızılı yönetim son dakika transferini açıklayacak.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 10:51
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Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Galatasaray'ın yeni gol sorunu artık bitiyor. Dört koldan yürütülen transfer çalışmaları sonunda bitti.

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Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Gomis'ten sonra gol yollarında tıkanan Galatasaray, yeni golcüsüyle artık kupalara daha yakın.

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Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Hem ligde hem de Avrupa'da kupalar kaldırmak isteyen Galatasaraylı taraftarlar yıldız golcünün gelmesini çok istiyor.

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Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Dünyaca ünlü forvet Galatasaray'a gelmek için her yolu deniyor.

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Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Fatih Terim yönetime verdiği diğer takviyeler de hazır.