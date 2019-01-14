Galatasaray golcü transferini bitirdi!

Galatasaray golcüsünü buldu. Sarı Kırmızılı yönetim son dakika transferini açıklayacak. Galatasaray'ın yeni gol sorunu artık bitiyor. Dört koldan yürütülen transfer çalışmaları sonunda bitti. Gomis'ten sonra gol yollarında tıkanan Galatasaray, yeni golcüsüyle artık kupalara daha yakın. Hem ligde hem de Avrupa'da kupalar kaldırmak isteyen Galatasaraylı taraftarlar yıldız golcünün gelmesini çok istiyor. Dünyaca ünlü forvet Galatasaray'a gelmek için her yolu deniyor. Fatih Terim yönetime verdiği diğer takviyeler de hazır. Galatasaraylı taraftara tek sürpriz golcü transferi değil. CimBom'un forvet bölgesine yapacağı diğer transferlerde hazır.