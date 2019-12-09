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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...

Radamel Falcao'nun takıma yeniden katılması Galatasaray'da yüzleri güldürdü. Andone'den memnun kalmayan Terim, devre arasında bir golcünün daha alınmasını istedi. Yönetimin listesinde bulunan genç golcüye onay veren tecrübeli hoca, transferin bitirilmesi talimatını da verdi. İşte Galatasaray'daki golcü transferinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:01
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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...

Art arda gelen sakatlıklarla büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da ara dönem için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...

1. Lig ekibi Eskişehirspor'un bu sezonki flaş oyuncusu Jesse Sekidika Aslan'ın listesine girdi.

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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen oyuncu için bu hafta düğmeye basılacak.

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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...

Görüşmeleri ise başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yapacak.

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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...

60 BİN EURO'YA ALINDI

23 yaşındaki Nijeryalının sezon sonu bitecek sözleşmesinden yararlanmak isteyen sarı- kırmızılılar, düşük bir rakama transferi noktalamaya çalışacak.