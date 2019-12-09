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Galatasaray bir golcü daha alıyor! İşte sürpriz isim...
Radamel Falcao'nun takıma yeniden katılması Galatasaray'da yüzleri güldürdü. Andone'den memnun kalmayan Terim, devre arasında bir golcünün daha alınmasını istedi. Yönetimin listesinde bulunan genç golcüye onay veren tecrübeli hoca, transferin bitirilmesi talimatını da verdi. İşte Galatasaray'daki golcü transferinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:01
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