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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları

Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları

Fenerbahçe'nin formasını giyen Bright Osayi-Samuel'in transferine olan ilgi giderek artıyor. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması, ocak ayında bekleniyor. Bu süreçte, Fenerbahçe ise Bright Osayi-Samuel transferiyle finansal açıdan güç kazanmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlileri heyecanlandıran transfere ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 14:30
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Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları

Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, bir yandan yeni takviyeler yapma planları yaparken, diğer yandan mevcut kadrodan ayrılacak oyuncuları belirleme çabasında. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Bright Osayi-Samuel ise Premier Lig'den birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

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Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları

Osayi-Samuel'a Premier Lig Kulüplerinden Yoğun İlgi

Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, Premier Lig kulüplerinin gözdesi haline geldi. Crystal Palace, Wolverhampton ve Leeds United, genç oyuncu için transfer yarışına katıldı.

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Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları

Fenerbahçe'nin Tavrı Net

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, Osayi-Samuel'i takımdan ayırmak istemiyor. Ancak gelecek tekliflere karşı kapıyı 10 milyon eurodan açma kararı aldı.

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Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları

İngiltere'den QPR ve Blackpool deneyimleri sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel, 124 maçta 5 gol ve 11 asistle parlamıştır. Transfer beklentileri futbolseverleri heyecanlandırıyor.