HaberlerGaleriFenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları
Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Güle güle Kanarya Hava Yolları
Fenerbahçe'nin formasını giyen Bright Osayi-Samuel'in transferine olan ilgi giderek artıyor. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması, ocak ayında bekleniyor. Bu süreçte, Fenerbahçe ise Bright Osayi-Samuel transferiyle finansal açıdan güç kazanmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlileri heyecanlandıran transfere ilişkin detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 14:30Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 14:30