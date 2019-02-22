Fenerbahçeli Moses'in eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve dün akşam Zenit ile oynadığı maç sonrası Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Victor Moses bekletinlerin altında kaldı. Premier Lig devlerinde forma giydiği ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Moses'in eşi ise en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Ortalarda fazla görünmeyen Moses'in eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Moses olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.