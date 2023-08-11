11 Ağustos 2023, Cuma
Fenerbahçe'den 8+2 milyon Euroluk atak! Fred ve Cengiz'in ardından 6 numara için 2 isimle birden...
Fenerbahçe, transfer çalışmalarında büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, gözünü İngiltere'ye çevirmiş durumda. Orta saha transferleri konusundaki çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıran gelişmeleri duyurdu. Başkan Ali Koç ve yönetim ekibi, ilk adımı atarak olumlu ilerlemeler kaydetmiş durumda. İşte 6 numara için yeri yerinden oynatacak isimler...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 22:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 22:16
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