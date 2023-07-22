22 Temmuz 2023, Cumartesi
Fenerbahçe'de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, kadrosuna üst düzey takviyeler yaparken; gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun şablonunu netleştirdiği ve bazı isimlerin biletini kestiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de Szalai'nin ardından ayrılacak 5 futbolcu...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:52
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