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Haberler Galeri Fenerbahçe'de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Fenerbahçe'de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, kadrosuna üst düzey takviyeler yaparken; gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun şablonunu netleştirdiği ve bazı isimlerin biletini kestiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de Szalai'nin ardından ayrılacak 5 futbolcu...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:52
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Fenerbahçe’de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe’de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertlilerde sezon öncesi üst üste ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

2023-24 sezonu için vitrine yepyeni bir takım ortaya koyan yönetim, transfere 1 hafta ara verdi.

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Fenerbahçe’de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Kadro iskeletini oluşturan Kanarya, kalan süreçte fırsat transferi kollayacak.

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Fenerbahçe’de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Transferde bekleyişe geçen sarı-lacivertliler, kadroda bulunan yabancı futbolcularla yolların ayrılmasına ağırlık verilecek.