Fenerbahçe'de gönderilecekler netleşti! İsmail Kartal 5 ismin daha biletini kesti! İşte o liste

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe, kadrosuna üst düzey takviyeler yaparken; gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun şablonunu netleştirdiği ve bazı isimlerin biletini kestiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de Szalai'nin ardından ayrılacak 5 futbolcu...