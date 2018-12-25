25 Aralık 2018, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Ersun Yanal zirvesinde yıldız transferleri masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 10:17
  • 1
  • 185
Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Ersun Yanal zirvesinden yıldız transferleri masaya yatırıldı.

  • 2
  • 185
Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Ersun Yanal'ın bizzat belirlediği listeye Ali Koç sıcak bakıyor.

  • 3
  • 185
Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Birçok mevkiye takviye isteyen tecrübeli hocanın istediği isimler taraftarları şimdiden umutlandırdı.

  • 4
  • 185
Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Yönetimin transfer için dirsek teması kurduğu oyuncular Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

  • 5
  • 185
Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Avrupa'nın dev kulüplerinde yedek bırakılan ünlü oyuncuların talipleri her geçen gün artıyor.