Fenerbahçe uçakları indiriyor!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Ersun Yanal zirvesinde yıldız transferleri masaya yatırıldı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Ersun Yanal zirvesinden yıldız transferleri masaya yatırıldı. Ersun Yanal'ın bizzat belirlediği listeye Ali Koç sıcak bakıyor. Birçok mevkiye takviye isteyen tecrübeli hocanın istediği isimler taraftarları şimdiden umutlandırdı. Yönetimin transfer için dirsek teması kurduğu oyuncular Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinde yedek bırakılan ünlü oyuncuların talipleri her geçen gün artıyor. Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediği oyuncuları Fenerbahçe yönetimi ikna etmiş durumda. Fenerbahçe neler oluyor? Hangi bölgeye kimler transfer edilecek?