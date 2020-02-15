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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal isyanı!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Başkent ekibi karşısında oynanan etkisiz oyuna tepki gösterirken, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların Ersun Yanal'a gösterdiği tepkiler...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 23:12
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal isyanı!

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-0 mağlup olarak önemli bir 3 puanı yitirdi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu tercihleri ve oyun sistemi tartışmaların odağı olurken, Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA ERSUN YANAL TEPKİLERİ

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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal isyanı!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal isyanı!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal isyanı!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal isyanı!