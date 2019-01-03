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Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Fenerbahçe transferde kritik saatlere girdi. Dört bir koldan ilerleyen transfer temasları sonuçlarını veriyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 20:52
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Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Defans, orta saha ve hücum oyuncusu için isimler artık belli.

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Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Dünya yıldızları ile ilk dirsek temasları kuruldu.

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Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Sarı Lacivertli takımın 3'lü yıldız harekatı kamuoyunu bir hayli salladı.

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Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu transfer hamlelerine çok kızacak.

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Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Fenerbahçe, her iki takımın da ısrarla isteyip alamadığı oyuncu sonunda Türkiye'ye getiriyor.