Fenerbahçe alev alev! Transfer bombardımanı başlıyor

Fenerbahçe transferde kritik saatlere girdi. Dört bir koldan ilerleyen transfer temasları sonuçlarını veriyor. Defans, orta saha ve hücum oyuncusu için isimler artık belli. Dünya yıldızları ile ilk dirsek temasları kuruldu. Sarı Lacivertli takımın 3'lü yıldız harekatı kamuoyunu bir hayli salladı. Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu transfer hamlelerine çok kızacak. Fenerbahçe, her iki takımın da ısrarla isteyip alamadığı oyuncu sonunda Türkiye'ye getiriyor. Takımdaki kaliteli ayakları çoğaltmak isteyen Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın elini güçlendirmek için bu çalışmalarla bizzat ilgileniyor. Sarı Lacivertli takımın taraftarı transferdeki dünyaca ünlü 3 futbolcuyu gördüklerinde sosyal medyada adeta kıyameti kopardı.