13 Temmuz 2024, Cumartesi
FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024-25 futbol sezonuna iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi forma girme peşinde, üç başarılı hazırlık maçından sonra dördüncü ve son dostluk maçına çıkıyor. Rakip, Fransız futbolunun köklü ekiplerinden Strasbourg.
Giriş: 13.07.2024 19:20
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