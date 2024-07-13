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FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024-25 futbol sezonuna iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi forma girme peşinde, üç başarılı hazırlık maçından sonra dördüncü ve son dostluk maçına çıkıyor. Rakip, Fransız futbolunun köklü ekiplerinden Strasbourg.

Giriş: 13.07.2024 19:20
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FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde titizlikle çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Avusturya kampında yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Peki, Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları!

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FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında gerçekleştirdiği hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, Graz şehrindeki Merkur Arena'da oynanacak ve futbolseverler için Mourinho'nun takım üzerindeki etkisini gözlemleme fırsatı sunacak.

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FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak, bu da taraftarların takımlarını ekran başında destekleme şansı bulacakları anlamına geliyor.

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FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAMPIN SON GÜNÜNDE NELER BEKLENİYOR?

Fenerbahçe için bu maç, Avusturya'daki yoğun kamp programının son aşaması olacak. Maç sonrasında takım, sezon öncesi son değerlendirmeler için İstanbul'a dönüş yapacak. Mourinho ve teknik ekibi, şampiyonluk yarışında iddialı bir başlangıç yapabilmek için taktik ve strateji üzerine son düzenlemeleri yapacaklar.

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FB Strasbourg maçı canlı izle! Fenerbahçe Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'a döndüklerinde Fenerbahçe'yi yoğun bir hazırlık süreci bekliyor. Mourinho'nun liderliğindeki ekip, ligde en iyi başlangıcı yapabilmek adına kalan kısa süreyi en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacak.