Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85’lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Fatih Terim, 2 yıl aradan sonra tekrar takım çalıştırmaya karar verdi ve bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefiyle motive olan deneyimli teknik direktör, imza töreninde yaptığı iddialı açıklamalarda takımını güçlendirmek amacıyla yeni transferlere odaklandığını belirtti. Terim'in transfer girişimleri arasında, iddialara göre eski öğrencilerinden birini kadrosuna katma isteği içerisinde. İşte heyecanlandıran transferin detayları...