01 Ocak 2024, Pazartesi
Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85'lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda
2 yıl süren bir aranın ardından tekrar takım çalıştırmaya karar veren Fatih Terim, bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan deneyimli teknik direktör, imza töreninde iddialı açıklamalarda bulunarak takımını güçlendirmek adına yeni transferlere odaklandığını belirtti. Terim'in transfer çalışmaları arasında, eski öğrencilerinden birini takıma katma isteği de dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:29
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7