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Haberler Galeri Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85'lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85'lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

2 yıl süren bir aranın ardından tekrar takım çalıştırmaya karar veren Fatih Terim, bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan deneyimli teknik direktör, imza töreninde iddialı açıklamalarda bulunarak takımını güçlendirmek adına yeni transferlere odaklandığını belirtti. Terim'in transfer çalışmaları arasında, eski öğrencilerinden birini takıma katma isteği de dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:29
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Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85’lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Fatih Terim, 2 yıl aradan sonra tekrar takım çalıştırmaya karar verdi ve bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şampiyonluk hedefiyle motive olan deneyimli teknik direktör, imza töreninde yaptığı iddialı açıklamalarda takımını güçlendirmek amacıyla yeni transferlere odaklandığını belirtti. Terim'in transfer girişimleri arasında, iddialara göre eski öğrencilerinden birini kadrosuna katma isteği içerisinde. İşte heyecanlandıran transferin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85’lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Fatih Terim, en son Galatasaray'ın başında bulunduktan sonra aradan geçen 2 yılın ardından Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85’lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Panathinaikos'un Transfer Harekatı Başlıyor

Terim'in liderliğindeki Panathinaikos, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. İlk transferini Türk teknik direktörün talebi doğrultusunda gerçekleştiren Panathinaikos, Yunan milli oyuncu Dimitris Limnios'u kadrosuna dahil etti.

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Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85’lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Panathinaikos'un Hedefi: 2010'dan Sonra Şampiyonluk

Panathinaikos, ligin en skorer takımı olarak bu sezonu geçiriyor ve son lig şampiyonluğunu 2010 yılında yaşadı. Terim'in önderliğindeki ekip, bu sezon lig şampiyonluğunu hedefliyor.

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Fatih Terim transfer harekatını başlattı! 1.85’lik dev için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim Yunan yolunda

Marcao'nun Peşinde

Panathinaikos, transfer çalışmalarını sürdürüyor ve Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda eski öğrencisi Marcao ile görüşme planlıyor. Sevilla'dan transfer edilen Marcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni verememişti.