20 Temmuz 2024, Cumartesi
EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak
EURO 2024'te A Millî Takım formasıyla Hollanda karşısında Virgil van Dijk'a zor anlar yaşatan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Liverpool, Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Ayrıca, oyuncunun şu anda İngiltere'de olduğu bilgisi de ortaya çıktı. İşte, bu heyecan verici transfer haberinin tüm detayları...
Giriş: 20.07.2024 16:25 Güncelleme: 20.07.2024 16:25
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