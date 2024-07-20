EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

Van Dijk'tan Övgü Dolu Sözler

Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, maçın ardından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ı öven ifadeler kullanmıştı: "Sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu."