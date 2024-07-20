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EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

EURO 2024'te A Millî Takım formasıyla Hollanda karşısında Virgil van Dijk'a zor anlar yaşatan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Liverpool, Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Ayrıca, oyuncunun şu anda İngiltere'de olduğu bilgisi de ortaya çıktı. İşte, bu heyecan verici transfer haberinin tüm detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 16:25 Güncelleme: 20.07.2024 16:25
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EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yabancı basının haberine göre; Liverpool, milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

EURO 2024'te Parladı

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

Her ne kadar gol veya asist üretememiş olsa da özellikle Hollanda maçında Virgil van Dijk'a karşı sergilediği performans büyük beğeni topladı.

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EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

Van Dijk'tan Övgü Dolu Sözler

Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, maçın ardından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ı öven ifadeler kullanmıştı: "Sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu."

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EURO 2024’e damga vurmuştu! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: Kasa taşacak

MARCA'nın En İyiler Listesinde

İspanyol spor gazetesi MARCA, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen oyunculardan oluşan bir 11 belirledi. Bu listede Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu da kendine yer buldu.