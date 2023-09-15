15 Eylül 2023, Cuma
Dünyanın en zor deplasmanı: Çıkanın nefesi kesiliyor! 3600 rakımlı Bolivya stadında kimse direnemiyor!
Bolivya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Hernando Siles Stadyumu, dünya futbolunun en zorlu deplasmanlarından birini sunuyor. La Paz şehrinin yüksek rakımlı coğrafyasında yer alan bu etkileyici stadyum, 3,637 metrelik rakımıyla futbolcular için büyük bir zorluk oluşturuyor. İşte futbolcuların nefesini tüketen deplasman...
Giriş Tarihi: 15.09.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 10:04
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