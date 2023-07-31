Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray'da tarihe geçecek transfer!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle hareket eden sarı-kırmızılı ekip, önemli yıldızları kadrosuna katmak için çaba gösteriyor. Wilfried Zaha, Mauro Icardi Cedric Bakambu ve Angelino gibi isimleri kadrosuna ekleyen Galatasaray, bir yıldızla daha yakın temas kurdu. İşte detayları…