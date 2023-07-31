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Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray'da tarihe geçecek transfer!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle hareket eden sarı-kırmızılı ekip, önemli yıldızları kadrosuna katmak için çaba gösteriyor. Wilfried Zaha, Mauro Icardi Cedric Bakambu ve Angelino gibi isimleri kadrosuna ekleyen Galatasaray, bir yıldızla daha yakın temas kurdu. İşte detayları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:32
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Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray’da tarihe geçecek transfer!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturma hedefiyle hareket eden sarı-kırmızılı ekip, önemli yıldızları kadrosuna katmak için çaba gösteriyor. Wilfried Zaha, Mauro Icardi Cedric Bakambu ve Angelino gibi isimleri kadrosuna ekleyen Galatasaray, bir yıldızla daha yakın temas kurdu. İşte detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray’da tarihe geçecek transfer!

Sergio Ramos'un Paris Saint-Germain ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray ile görüşmelerde olduğu Fransız medyası tarafından duyuruldu.

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Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray’da tarihe geçecek transfer!

37 yaşındaki deneyimli stoper, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali nedeniyle Galatasaray'a olumlu yaklaşıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, görüşmeler hız kazanmış durumda. Ramos'un ABD'den gelen teklifleri bekletmesinin sebebi de Galatasaray ile ciddi bir şekilde ilgileniyor olması.

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Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray’da tarihe geçecek transfer!

İLK TEMAS

Victor Nelsson'a gelen tekliflerin istenen düzeyde olması durumunda yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, alternatif isimler üzerindeki çalışmalarına hız verdi.

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Dünyaca ünlü stoper Aslan mı oluyor? Galatasaray’da tarihe geçecek transfer!

Sergio Ramos'un Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden beğenmesi futbol dünyasında heyecan yarattı.